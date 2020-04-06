Украина Из-за карантина Вакарчука похоронят по тихому на Лычаковском кладбище Львова

2020-04-06 08:39 99
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Как сообщает Радио Свобода, прощание состоялось в Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове. Прошло оно камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. В храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Кроме того, возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.

С согласия семьи он будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля. Церемония пройдет с участием ограниченного круга людей.

Напомним, в минувший уикенд умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера Голоса Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.

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