Украина видео Всеукраинская школа онлайн - телеканалы начали трансляцию школьных занятий

2020-04-06 09:40 291
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Сегодня, 6 апреля в 10.00 для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.

В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина будут учить школьников со всей Украины.

Таким образом, что ученики классов с пятого по одиннадцатый смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Уроки будут проходить каждое утро с понедельника по пятницу. Начало в 10 утра:

• 5-й класс - ПлюсПлюс и "112 Украина";

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne;

• 7-й класс - ZIK;

• 8-й класс - Индиго и УНИАН;

• 9-й класс - Рада и UA: Культура;

• 10-й класс - UA: Первый;

• 11-й класс - М1.

Уроки также можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, а также на медиа-сервисах и интернет-платформах телеканалов, а также megogo и oll.tv.  Уроки "школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Родителей призвали следить за тем, чтобы дети смотрели трансляции уроков.

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