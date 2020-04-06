Коронавирус Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы

2020-04-06 12:43 174

З 6 березня забороняється рухатися групами більше ніж по двоє осіб, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без захисної маски і документів. Утім, постановою Кабінету міністрів України не забороняються пробіжки чи їзда на велосипеді.

Про це юрист заявив юрист Максим Костецький, який проаналізував відповідну постанову уряду.

«Ви можете вільно цим займатися. Єдине, що у вас з’являються обмеження, яким чином робити це щоб не порушувати вимоги передбачені постановою КМУ. Це означає, що якщо ви під час пробіжки пробігаєте громадські місця, в таких місцях ви маєте бути в масці», — сказав Максим Костецький в етері hromadske.

Юрист порадив виходити на пробіжки в масці, або мати її при собі щоб одягнути в тих місцях, «які можуть вважатись громадськими».

«Якщо ви пробігаєте крізь парк, зону відпочинку чи прибережну зону тримайтеся крайньої точки паркової чи лісопаркової зони, подалі від місць, які можуть вважатись прогулянковими, центральними алеями чи будь-яких місьць, які асоціюються з відпочинком в даній зоні і показувати своїм бігом, що у вас є чіткий намір пробігти цю територію, а не зупинитись в ній на певний період», — пояснив юрист.

Також Костецький пояснив, що прості вулиці не є громадським місцем.

Зауважимо, що єдине законодавчо закріплене визначення "громадського місця" міститься в законі, яким заборонили вживати тютюнові вироби в цих самих місцях.

"Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться у законі.

Це визначення досить вузьке й практика покарання за куріння показує, що воно не поширюється на парки чи сквери, або частини вулиці, де люди вільно курять.

Натомість цікаво як правоохоронці для себе розуміють поняття "громадського місця" у світлі режиму носіння масок.

"Громадське місце у розумінні поліції - це всі місця у публічному просторі, де можуть збиратись люди. Це не тільки ті місця та приміщення, які визначені для заборони куріння", - кажуть у Нацполіції.

Тобто вулиці, по якій їздитимуть велосипедисти - це теж громадське місце. У поліції кажуть, що громадськими місцями вважатимуть частини парків та скверів, лавочки на вулицях і в парках, просто тротуари та частини вулиці.

Сюди ж входять всі зупинки громадського транспорту.

"Умовно кажучи - вийшов з дому іти до магазину - ти вже у громадському місці. Фактично, це всі місця поза приватним житлом", - пояснюють правоохоронці.

Саме так у поліції планують трактувати поняття "громадські місця", де буде необхідно одягати захисні маски. Але визнають, що це чітко невизначено у законодавстві, а тому щодо трактування можуть виникати проблеми у спорах поліції з громадянами.

Юрист та колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера прогнозує, що поліція застосовуватиме саме своє трактування.

"В законі відсутнє загальне визначення громадського місця. Це означає, що поліція його трактуватиме на власний розсуд", - заявив він ВВС News Україна.

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