Украина В школах Украины появится новый предмет - будут учить безопасно кататься на велосипеде

2022-02-24 18:15

Минобразования и науки сообщило о разработке первой интегрированной программы по обучению детей правилам безопасности движения на велосипеде, сообщает пресс-служба МОН.

По словам координатора проекта Ангелины Гусар, учебная программа безопасности движения на велосипеде будет касаться учащихся 1-12 классов ЗОСО. В рамках программы в учебный процесс будут включены дополнительные и факультативные часы.

Программа обучения является составной частью национальной кампании "На велосипеде в школу" в рамках проекта "Внедрение образования по безопасности движения на велосипеде в украинских школах".

"Интеграция учебного курса безопасности движения на велосипеде в ЗЗСО обеспечит защиту школьников как участников дорожного движения, особенно в тех общинах, где велосипед является одним из основных видов транспорта", - отметила Гусар.

Гусар подчеркнула, что самая распространенная причина смертности детей и подростков в Украине - это ДТП.

В ее рамках также предусмотрено обучение 150 веломенторов из числа полицейских, велоактивистов и учителей.

В рамках программы в 15 школах из 12 разных областей Украины, отобранных по результатам открытого конкурса, будут установлены современные крытые велопарковки, учебные заведения получат наборы велоинструментов и обучающие велосипеды со шлемами.

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