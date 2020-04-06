Коронавирус В Турции испытали на животных первую вакцину от COVID-19 - что показали тесты

2020-04-06 13:44 78
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Ученые медицинского факультета университета Хаджеттепе заявили об успешных результатах тестирования новой вакцины от коронавируса на животных.

Об этом стало известно из заявления профессора медицинского факультета Университета Атеша Кара в Twitter.

По словам профессора, вакцина вводилась в клетку животного с помощью микроиглы. В качестве ответной реакции иммунная система вырабатывала защитные антитела. Таким образом организм животного сформировал систему защиты от болезни.

Ученым еще предстоит протестировать, насколько действенной вакцина будет для человека.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым всю правду о COVID-19

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МОЗ изменяет принципы лечения COVID-19 - разрешат новые препараты

2020-04-06 14:16 33

В Украине 86% умерших от COVID-19 были старше 50 лет

2020-04-05 11:00 663

В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека

2020-04-05 09:30 726

Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19

2020-04-04 13:30 816

Еще новости в разделе "Коронавирус"

МОЗ изменяет принципы лечения COVID-19 - разрешат новые препараты

2020-04-06 14:16 33

В Турции испытали на животных первую вакцину от COVID-19 - что показали тесты

2020-04-06 13:44 78

Откуда взялся COVID-19: раскрыты неожиданные данные британской разведки

2020-04-06 13:15 174

Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы

2020-04-06 12:43 174
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

МОЗ изменяет принципы лечения COVID-19 - разрешат новые препараты 2020-04-06 14:16 33
В Турции испытали на животных первую вакцину от COVID-19 - что показали тесты 2020-04-06 13:44 78
Откуда взялся COVID-19: раскрыты неожиданные данные британской разведки 2020-04-06 13:15 174
Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы 2020-04-06 12:43 174

Лента

14:16 МОЗ изменяет принципы лечения COVID-19 - разрешат новые препараты
13:44 В Турции испытали на животных первую вакцину от COVID-19 - что показали тесты
13:15 Откуда взялся COVID-19: раскрыты неожиданные данные британской разведки
12:43 Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы
12:14 Курс валют сегодня удивил всех - что происходит с гривной долларом
11:40 Раскрыта правда о зараженных коронавирусом во Львовской области
11:12 Борис Джонсон экстренно доставлен в реанимацию - не может дышать
фото 10:38 В Чернобыльской зоне горит лес - Киев задыхается от ядовитого смога
10:12 Ситуация с COVID-19 в Украине: число заражений быстро растет, самые опасные области
видео 09:40 Всеукраинская школа онлайн - телеканалы начали трансляцию школьных занятий