Коронавирус В Турции испытали на животных первую вакцину от COVID-19 - что показали тесты

2020-04-06 13:44 78

Ученые медицинского факультета университета Хаджеттепе заявили об успешных результатах тестирования новой вакцины от коронавируса на животных.

Об этом стало известно из заявления профессора медицинского факультета Университета Атеша Кара в Twitter.

По словам профессора, вакцина вводилась в клетку животного с помощью микроиглы. В качестве ответной реакции иммунная система вырабатывала защитные антитела. Таким образом организм животного сформировал систему защиты от болезни.

Ученым еще предстоит протестировать, насколько действенной вакцина будет для человека.

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