Коронавирус В Японии власти приняли отчаянное решение - объявят чрезвычайное положение

2020-04-06 15:46 246

В связи с эпидемией коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил объявить чрезвычайное положение уже во вторник.

Как сообщает Yomiuri, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет "серьезную опасность" для жизни людей и если ее быстрое распространение может оказать огромное влияние на экономику. Вирус уже увеличил риск рецессии в Японии.

После того, как в столице страны Токио число заражений коронавирусом превысило 1 тыс. человек, а по всей стране достигло 3, 5 тыс. человек, Абе все же решился на введение чрезвычайного положения.

Ранее в поддержку такой меры выступила на прошлой неделе губернатор Токио Юрико Койкэ.

Чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома, а предприятия закрывать, но не навязывать тот вид блокирования деятельности, который наблюдается в других странах.

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