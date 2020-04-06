Коронавирус Школа выживания: Что нужно срочно сделать в случае подозрения на коронавирус

2020-04-07 13:16 138
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Если у человека нет подписанной декларации с семейным врачом, но есть симптомы, нужно срочно звонить по номеру 103. Самолечение может привести к крайне тяжелым последствиям. Об этом заявил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Если у вас есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности коронавирусной болезни, вы должны позвонить к своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и принять решение относительно дальнейших действий пациента ", - заявил замминистра.

По его словам, если у больного нет семейного врача, нужно звонить по номеру 103.

Ляшко отметил, что в большинстве случаев врач звонит в мобильной бригады, и направляет ее для забора образцов и их дальнейшей диагностики на установление COVID-19.

"Если у человека нет подписанной декларации с семейным врачом, но есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусом, он должен позвонить в скорую помощь по номеру 103.

Там диспетчер подскажет, что делать дальше или направит к вам мобильную бригаду.

После того как отбираются образцы, принимается клиническое решение - больного госпитализируют в стационар, или человек продолжает лечение дома под наблюдением врача ", - сказал санитарный врач.

В Минздраве призвали не заниматься самолечением, поскольку это может привести к осложнениям и дальнейшей смерти.

Также в Минздраве будет работать отдельная горячая линия, куда можно будет сообщить случаи отказа от тестирования медицинским работником.

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