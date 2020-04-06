Коронавирус С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 90

В связи с запуском более строгих мер карантина в Украине с 6 апреля на улицы запретили выходить без документов, удостоверяющих личность.

Что именно можно носить с собой, чтобы не стать нарушителем.

Так, полный список документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Следовательно во время карантина украинцы могут носить с собой такие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

Кроме того, можно взять с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

карточку мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.



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