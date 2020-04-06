Коронавирус С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 90
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В связи с запуском более строгих мер карантина в Украине с 6 апреля на улицы запретили выходить без документов, удостоверяющих личность.

Что именно можно носить с собой, чтобы не стать нарушителем.

Так, полный список документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Следовательно во время карантина украинцы могут носить с собой такие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:

 

  • паспорт гражданина Украины;

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

  • дипломатический паспорт;

  • служебный паспорт;

  • удостоверение личности моряка;

  • удостоверение члена экипажа;

  • удостоверение личности на возвращение в Украину;

  • временное удостоверение гражданина Украины.

Кроме того, можно взять с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

  • водительское удостоверение;

  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

  • вид на постоянное жительство;

  • вид на временное жительство;

  • карточку мигранта;

  • удостоверение беженца;

  • проездной документ беженца;

  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

  • проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин

2020-04-06 16:30 201

В Японии власти приняли отчаянное решение - объявят чрезвычайное положение

2020-04-06 15:46 243

Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы

2020-04-06 12:43 690

Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн

2020-04-06 09:11 636

Еще новости в разделе "Коронавирус"

700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли

2020-04-06 18:30 24

С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 90

Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков

2020-04-06 17:45 114

В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели

2020-04-06 17:30 102
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли 2020-04-06 18:30 24
С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список 2020-04-06 18:00 90
Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков 2020-04-06 17:45 114
В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели 2020-04-06 17:30 102

Лента

18:30 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли
18:00 С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список
17:45 Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков
17:30 В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели
17:15 У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады: названы дата и главные вопросы
17:00 Американские ученые нашли уязвимое место коронавируса
видео 16:30 Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин
16:15 Минздрав назвал предел больных COVID для медицины
15:46 В Японии власти приняли отчаянное решение - объявят чрезвычайное положение
15:12 СБУ накрыла большую ботоферму РФ, распространявшую фейки о COVID-19