Коронавирус В "Слуге народа" ошарашили сроками окончания карантина, и это не апрель: к чему готовиться

2020-04-06 18:45 11277

Карантин в Украине на фоне эпидемии китайского вируса может затянуться

Эту информацию в интервью журналистам подтвердил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

В частности, у Владимира Зеленского надеются, что карантин может быть завершен в середине мая.

Таким образом, уже осенью в Украине должны состояться местные выборы. Но в "Слуге народа" уже сейчас изучают юридические нюансы их возможного переноса.

"Сейчас я отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от заместителя министра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют – у нас пока чуть более пологая кривая заболеваемости в сравнении с другими европейскими странами", - утверждает Корниенко.

Он также напомнил, что выборы, согласно законодательству, должны состояться 25 октября 2020 года, но в Раде изучают мировые преценденты.

"Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент объявления выборов – в середине-конце июля – длился карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть", – подытожил нардеп в общении с журналистами.

Отметим, что на территории Украины карантин действует до 24 апреля.

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