Коронавирус Как и во сколько обновляются данные о ситуации с COVID-19 в Украине

2020-04-07 10:38 264
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Министерство здравоохранения Украины будет сообщать статистику по случаям заражения коронавирусом в стране только один раз в день. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9.30", − подчеркнули в ЦОЗ.

По данным на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заражения коронавирусом, из них 38 закончились смертью и 28 − выздоровлением.

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