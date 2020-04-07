Коронавирус Тестировать на COVID-19 будут в два этапа - результат будут давать через 30 минут

2020-04-07 11:42 174

Украина готова увеличить тестирование на коронавирус в два этапа: сначала до 30 тысяч тестов в неделю, позже − до 80 тысяч в неделю. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Ранее Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией. Сейчас в стране проводится около тысячи тестов в день.

Он также сообщил, что в стране планируют запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.

"У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", − рассказал главный санитарный врач.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе