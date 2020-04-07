Мир Facebook и Google раскрывают маршруты перемещения пользователей во время карантина

2020-04-08 12:13 63

Facebook готов предоставить карты перемещения пользователей для борьбы с пандемией коронавируса, говорится в заявлении компании.

Эти данные собираются в рамках программы Data for Good, их уже используют ученые и некоммерческие организации для борьбы с коронавирусом. Facebook будет предоставлять карты трех типов: совместного местоположения, совместного размещения и тенденций перемещения.

Карты совместного определения местоположения показывают вероятность того, что люди в одном районе вступят в контакт с людьми в другом, помогая узнать, где могут появиться случаи COVID-19.

Схемы совместного размещения, подобные тем, что использовались в Италии, могут помочь определить, как может распространяться COVID-19.

Напомним, Google ранее объявил, что будет публиковать ежедневные отчеты, как жители 131 страны соблюдают карантин, основанные на анонимных данных о передвижениях пользователей сервисов компании.

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