Коронавирус Впереди "ад": политолог рассказал, как коронавирус может "убить" Россию

2020-04-07 19:15 531

Россия еще не столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, но если это случится, то у нее вряд ли хватит средств с ней справиться.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Мы увидели, что в России нет государства, а весь этот фасад путинской вертикали – это громадная потемкинская деревня. Украина и Россия – это постсоветское порождение. Обе страны еще не столкнулись с настоящими масштабами эпидемии - и несостоятельность системы медицины еще скажется. А такой экономической помощи бизнесу и населению, как США и Германия, ни РФ ни Украина дать не смогут", - сказал он.

По его словам, в этом контексте чувствуется неуверенность Путина, желание уйти от ответственности.

"Можно ответственность отдать, а потом ее и не вернуть. Я уже упоминал, как с ним разговаривал Собянин – я бы сказал, что это было даже дерзко. Трудно было предположить такой тон разговора еще полмесяца назад. Еще меньше можно что-либо предсказать в России, чем в США. Но одна тенденция бесспорна – это падение авторитета Путина в массах. Но это даже не важно, массы никто уже спрашивать не будет и неизвестно, будут ли еще в России выборы", - уточнил Пионтковский.

Он также добавил, что наиболее опасно для Путина, как всегда в авторитарных режимах, - потеря влияния в элитах, в верхушке.

"То, что диктатор передает ответственность – это для него всегда опасно. А если продолжить развивать метафору о разбежавшейся России, то большое впечатление произвела решительность Рамзана Кадырова, который первым полностью закрыл территорию. Вот неосуществившаяся мечта Дудаева и Масхадова. Он просто запретил въезд и выезд любых человечков из РФ – зеленых, синих, красных. Такой маленький парад суверенитетов начинается. Это не этно-национальные, а русские губернии начинают выстраивать какие-то заградительные отряды на границах друг с другом", - добавил политолог.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе