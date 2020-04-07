Коронавирус Через две недели: в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем..."

2020-04-07 19:30 1026
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что карантин в Украине можно будет закончить уже через две недели.

Об этом он рассказал во время брифинга. По словам Ляшко, завершить карантин как можно быстрее позволит соблюдение простых противоэпидемических правил.

«Карантин – это не каникулы, это превентивные меры для сдерживания эпидемии на территории нашей страны. Придерживаясь их, мы спасаем жизни украинцам, не нагружаем систему здравоохранения. И через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. Если мы не будем соблюдать карантинные ограничения, есть риск, что вирус будет быстрее распространяться, а пик заболеваемости будет расти», - заявил санитарный врач.

«Это приведет к негативным последствиям, таким, как были в других странах. Наша задача - не допустить коллапса в системе здравоохранения», - подчеркнул Виктор Ляшко.

Отметим, что состоянием на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 лабораторно подтвержденных случаях уханьского вируса, из них 45 летальных. Больше всего от эпидемии пострадали Тернопольская и Черновицкая области. В Николаевской области пока не зафиксировано ни одного случая болезни. В мире, тем временем, количество заболевших достигло 1,36 миллиона человек.

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