Коронавирус Как именно люди заражаются коронавирусом чаще всего

2020-04-07 18:30 513
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Самым опасным способом передачи коронавируса является капельный путь передачи возбудителя болезни от человека к человеку, а также через контакт с грязными поверхностями.

Об этом на брифинге во вторник, 7 апреля, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы сейчас работаем над признанным и самым опасным путем передачи. Это капельный путь от человека к человеку, а также контактным путем передачи, когда человек, контактируя с загрязненными поверхностями, прикасается к слизистым оболочкам носа, глаз, рта и может перенести возбудителя коронавирусной болезни", – объяснил он.

Также он добавил, что не стоит пренебрегать условиями карантина.

"Поэтому чистые руки и социальная дистанция – это залог нашего успеха. И выполнение всех условий карантина", – напомнил Ляшко украинцам.

В тоже время, способ передачи коронавируса от животного к человеку и наоборот пока не подтвержден наукой.

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