Коронавирус Сегодня в Украине могут запретить работу рынков до конца карантина

2020-04-08 09:43 192
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Минздрав может в среду, 8 апреля, запретить работу всех рынков в Украине без исключений, если будут наблюдаться систематические нарушения карантина, заявил замминистра и главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ТВ.

По его словам, в ближайшие дни правоохранители будут реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают правил карантина.

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам.

Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения... Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.

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