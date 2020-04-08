Коронавирус Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план

2020-04-08 10:12 828

Украинские власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, который должен закончиться в апреле. Если число заражений пойдет на спад и ситуация улучшится, страна поэтапно начнет возвращаться к привычной жизни. Но происходить это будет не сразу и не за один день.

Уже обнародован некий план, согласно которому с 14 апреля откроются небольшие магазины, имеющие площадь до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. С 1 мая откроются другие магазины, торговые центры, парикмахерские.

С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также позволят принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.

Празднование Пасхи запрещать не будут. Ограничения останутся на походы в гости, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.

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