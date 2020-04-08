Коронавирус Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план

2020-04-08 10:12 828
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Украинские власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, который должен закончиться в апреле. Если число заражений пойдет на спад и ситуация улучшится, страна поэтапно начнет возвращаться к привычной жизни. Но происходить это будет не сразу и не за один день.

Уже обнародован некий план, согласно которому с 14 апреля откроются небольшие магазины, имеющие площадь до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. С 1 мая откроются другие магазины, торговые центры, парикмахерские. 

С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также позволят принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.

Празднование Пасхи запрещать не будут. Ограничения останутся на походы в гости, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай то, что никогда не покажут по ТВ 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Планы Европы по Донбассу - когда закончится война

2016-02-13 10:00 3938

Еще новости в разделе "Коронавирус"

С какими симптомами украинцев будут срочно госпитализировать

2020-04-08 11:45 84

Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план

2020-04-08 10:12 828

Сегодня в Украине могут запретить работу рынков до конца карантина

2020-04-08 09:43 192

В Украине запустили обязательное мобильное приложение для контроля за изоляцией граждан

2020-04-08 08:14 468
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

С какими симптомами украинцев будут срочно госпитализировать 2020-04-08 11:45 84
Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план 2020-04-08 10:12 828
Сегодня в Украине могут запретить работу рынков до конца карантина 2020-04-08 09:43 192
В Украине запустили обязательное мобильное приложение для контроля за изоляцией граждан 2020-04-08 08:14 468

Лента

12:41 Лимоны только для своих! Турция срочно перекрыла экспорт цитрусовых
12:13 Facebook и Google раскрывают маршруты перемещения пользователей во время карантина
11:45 С какими симптомами украинцев будут срочно госпитализировать
11:13 Валютные качели - доллар снова подешевел, а евро быстро дорожает
ТРАГЕДИЯ 10:44 На улице Львова бомж зарезал известного музыканта - лидера «Лесик Band» Дацюка
10:12 Как Украину будут выводить из карантина - в Сеть попал специальный план
09:43 Сегодня в Украине могут запретить работу рынков до конца карантина
09:11 Карантин: Доходы бизнеса упали на 90-100%, уволен каждый второй сотрудник
08:58 В квитанциях за март появился новый платеж
08:41 Як змінился вулиці Львова під час пандемії короновірусу