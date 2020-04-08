Коронавирус Минздав обнародовал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса украинцев

2020-04-08 17:00 159

Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества летальных исходов от коронавируса обнародовало список рекомендаций при проведении ритуальных обрядов.

Так, согласно сообщению пресс-службы Минздрава, граждане Украины должны придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

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