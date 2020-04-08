Коронавирус В Украине стремительно растет число безработных

2020-04-08 17:30 102

Количество безработных в Украине выросло на 13%. В Минэкономики ожидают еще большего роста.

Количество безработных в Украине по сравнению с прошлым годом выросло на 13%. Об этом сказал министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Liga.net.

По его словам, по состоянию на 7 апреля 2020 года число безработных достигло 364 тысячи.

"Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%", - сказал он.

По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.

По итогам апреля-мая Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.

Он также сообщил, что министерство экономики спрогнозировало, что падение экономики из-за коронавируса в 2020 году достигнет 4,8%. В таких условия, добавил Петрашко, власть ставит перед собой три задачи: сохранить количество рабочих мест, поддержать потерявших работу и обеспечить восстановление экономики после эпидемии.

В частности, по словам министра, в пересмотренном бюджете будет сохранена поддержка аграриев, "что также будет давать эффект мультипликатора, и как сохранение рабочих мест, так и создание новых". Также, по его словам, продолжится финансирование производственных мощностей высокотехнологических отраслей экономики через государственный оборонный заказ.

В среднесрочных планах - изменение программы госзакупок с изменением принципа локальность, чтобы "украинские производители и иностранные предприятия, которые производят на территории Украины, получили больший доступ к государственному заказу".

Ранее сообщалось, что в Украине значительно упало число новых вакансий. Количество новых вакансий с начала карантина снизилось на треть. При этом почти во всех сферах деятельности выросло соотношение число резюме к числу вакансий.

Напомним, что один из десяти украинцев лишился работы из-за пандемии. Меньше половины украинцев получат за март полный объем зарплаты, при этом 43% людей, работавших или учащихся до карантина, продолжают регулярно туда ходить.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе