Коронавирус Из-за коронавируса в Украине могут освободить заключенных

2020-04-08 19:30 219



В Верховной Раде готовят законопроект об амнистии

Из-за пандемии коронавируса Министерство юстиции Украины предложило амнистировать около 900 заключенных. Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Малюська отметил, что некоторые страны уже пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии коронавируса. "Позиция Минюста - мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - отметил министр.

По его словам, законопроект об амнистии, который готовят в Верховной Раде, освободит около 900 осужденных. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

"Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке", - добавил Малюська.

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