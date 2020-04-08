Коронавирус Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового

2020-04-08 22:00 159

Кабмин уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории граждан, которые "не подлежат самоизоляции"

Кабинет министров на своем заседании внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.