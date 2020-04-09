Разработку вакцины от COVID-19 более чем сотне фармацевтических компаний мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заказала разработку вакцины 130 производителям со всего мира. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба организации.
"Сегодня 130 ученых, спонсоров и производителей со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против COVID-19", - сообщил Гебреисус.
Каждый день ВОЗ работает с тысячами партнеров в правительствах, научных кругах, частном секторе, гражданском обществе для решения проблемы борьбы с опасной инфекцией.
Также запущена программа "Солидарность" по поиску эффективной терапии, в которой вместе участвуют более 90 стран.
ВОЗ отправила более 2 миллионов единиц средств индивидуальной защиты в 133 страны и готовит отправку еще 2 миллионов единиц в ближайшие недели.
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