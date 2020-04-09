Коронавирус В Украине уже почти 2 тысячи больных COVID-19 - данные по областям и городам

2020-04-09 11:12 144

По состоянию наданное время в Украине лабораторно подтверждены 1892 случая COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, 57 случаев имели летальный исход, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Статистика по областям на 9 апреля:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

м. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19", - добавляют в Минздраве.

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