Коронавирус В Украине уже почти 2 тысячи больных COVID-19 - данные по областям и городам

2020-04-09 11:12 144
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По состоянию наданное время в Украине лабораторно подтверждены 1892 случая COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, 57 случаев имели летальный исход, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Статистика по областям на 9 апреля:

  • Винницкая область - 102 случая;
  • Волынская область - 38 случаев;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 31 случай;
  • Закарпатская область - 51 случай;
  • Запорожская область - 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 218 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • м. Киев - 300 случаев;
  • Киевская область - 130 случаев;
  • Львовская область - 61 случай;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 43 случая;
  • Полтавская область - 19 случаев;
  • Ровенская область - 64 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 169 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 18 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Черновицкая область - 302 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19", - добавляют в Минздраве.

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