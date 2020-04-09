Киевлянам пригрозили продлением карантина до осени, официальное заявление: "Если жители столицы не будут..."

На выходных в Киевской области намерены ввести режим максимального ограничения передвижения.
Карантин в Киеве может затянуться до осени, если жители столицы не будут придерживаться ограничений. Об этом заявил в четверг, 9 апреля, и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.
"Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал губернатор.
На данный момент в Киевской области подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.
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