Коронавирус Банки приготовили украинцам приятный сюрприз в связи с карантином

2020-04-09 17:30 291

В НБУ сообщили, что украинские банки продлят на три месяца срок действия банковских карт, у которых он истекает. Это решение было опубликовано на официальной Facebook-странице Нацбанка с призывом оставаться дома и не нарушать условия изоляции.

Срок действия банковских карт уже продлили такие банки, как ОТП Банк, Правэкс Банк, Райффайзен банк Аваль, банк "Кредит Днепр", Альфа-Банк, банк "Глобус", Идея Банк, Универсал Банк, Кредобанк, банк "Восток", ПУМБ, Ощадбанк, Креди Агриколь банк, Укргазбанк, УкрСиббанк и ПриватБанк.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", "Укрэксимбанк" также продляет срок использования карт. По карте будут доступны операции снятия наличных в банкоматах любых банков, но возможны отказы при расчетах в некоторых торговых предприятиях и через интернет. На данный момент опция проходит стадию тестирования.

В "А-банке" еще решаются технические вопросы. Как только систему наладят, весь функционал будет доступен и там.

Что касается банка "Південний", то в середине марта финучреждение перевыпустило все карты, срок действия которых истекает в марте, апреле и мае, и отправило их в отделения, которые продолжают работать. "В случае необходимости банк отправит карточку в отделение, в котором клиенту удобнее ее получить", - отметила Ольга Коломиец, начальник управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка.

Также НБУ предупредил украинцев о мошенниках, которые развернули активную деятельность во время карантина и попросил не сообщать никому свои личные данные и информацию о картах и счетах.

Напоминаем, что с 6 апреля ужесточились карантинные меры. В связи с этим банки в Украине обновили режим работы.

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