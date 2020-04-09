Коронавирус Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине

2020-04-09 18:30 357

Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

Как пишет Daily Mail, отказ произошел после жалоб нескольких пациентов на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.

Шведские медики отмечают, что в одном случае из 100 прием хлорохина вызывал проблемы с сердцебиением и даже сердечные приступы.

Ранее Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний, так как до сих пор нет убедительных доказательств того, что препарат помогает в лечении коронавируса.

Напомним, хлорохин был выделен в качестве потенциального лекарства от COVID-19 после того, как показал многообещающие результаты исследований в Китае.

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