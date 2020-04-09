Коронавирус Медики рассказали о фрукте, который помогает очистить легкие

2020-04-09 20:00 147
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Многие люди любят изюм или вяленый виноград, но даже не догадываются о его полезных функциях. А ведь он содержит массу полезных компонентов, которые положительно действуют на весь организм.

К примеру, при заболевании легких очень полезен отвар из изюма. Его можно приготовить и в домашних условиях. Но при этом важно проконсультироваться с врачом, чтобы потом не было проблем по здоровью. Ведь есть люди, которым противопоказан изюм. Во-первых, это те, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Также изюм противопоказан людям с сахарным диабетом.

Для приготовления отвара из изюма нужно 100 граммов сухофруктов размолоть в мясорубке, прокипятить в течение 10 минут в стакане воды, жидкость процедить, оставшуюся кашицу хорошо отжать. Выпить отвар следует в течение дня.

Также настой изюма помогает при бронхитах и ослабленном состоянии после болезни. Для его приготовления достаточно залить кипятком в термосе сушеные ягоды, взяв их в пропорции: столовая ложка на стакан воды.

Также изюм можно использовать и для лечения фурункулеза. Но перед его применением лучше пойти к врачу и сдать все необходимые анализы. Самолечение может быть очень опасно для организма и привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому при любых непонятных симптомах нужно обращаться за помощью к врачу и только потом применять методы народной медицины. Даже такой безобидный изюм, как кажется на первый взгляд, может нанести большой вред для организма.

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