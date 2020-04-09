Коронавирус Могут ввести в трех областях Украины: власти заговорили о комендантском часе из-за коронавируса

2020-04-09 21:30 234

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа из-за коронавируса.

Такое заявление в своем видеообращении сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Ролик был опубликован на Facebook-странице городского главы.

Мэр рассказал, что проводилось совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на котором говорилось о том, что "карантин будет продлен до начала мая", но "когда это начало, которое это число, не было уточнено".

"Также были проинформированы, что в трех областях – Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни для того, чтобы разорвать цепь. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром", – сказал Марцинкив.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай все о коронавирусе и способах не заболеть