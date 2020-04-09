Могут ввести в трех областях Украины: власти заговорили о комендантском часе из-за коронавируса

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа из-за коронавируса.
Такое заявление в своем видеообращении сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Ролик был опубликован на Facebook-странице городского главы.
Мэр рассказал, что проводилось совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на котором говорилось о том, что "карантин будет продлен до начала мая", но "когда это начало, которое это число, не было уточнено".
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