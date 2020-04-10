Коронавирус Когда в Украине могут отменить карантин - Аваков назвал новые сроки и подробности

2020-04-10 10:39 207

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сегодня сообщил министр в своем Facebook, он достаточно информирован и получает много данных об уровне заболеваемости и о ситуации по регионах, однако честно признается, что он не знает точно, когда карантинные меры можно будет снять. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - заявил министр.

Аваков также уточнил, что карантин отменят не сразу, ослаблять его будут в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, потом для старших во второй половине мая. Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.

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