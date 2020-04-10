Коронавирус Когда в Украине могут отменить карантин - Аваков назвал новые сроки и подробности

2020-04-10 10:39 207
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сегодня сообщил министр в своем Facebook, он достаточно информирован и получает много данных об уровне заболеваемости и о ситуации по регионах, однако честно признается, что он не знает точно, когда карантинные меры можно будет снять. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - заявил министр.

Аваков также уточнил, что карантин отменят не сразу,  ослаблять его будут в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, потом для старших во второй половине мая. Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о то, что тебе не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

После прогулки по Киеву Алиев жалуется на здоровье, сдал тест на COVID-19

2020-04-10 11:40 123

Найдено лекарство, которое способно блокировать клетки коронавируса

2020-04-10 09:43 702

Могут ввести в трех областях Украины: власти заговорили о комендантском часе из-за коронавируса

2020-04-09 21:30 528

Кабмин рассказал о планах постепенного выхода из карантина

2020-04-09 21:00 483

Еще новости в разделе "Коронавирус"

После прогулки по Киеву Алиев жалуется на здоровье, сдал тест на COVID-19

2020-04-10 11:40 123

Когда в Украине могут отменить карантин - Аваков назвал новые сроки и подробности

2020-04-10 10:39 207

видео Зеленский поручил проверить аптеки страны на наличие защитных масок

2020-04-10 10:12 183

Найдено лекарство, которое способно блокировать клетки коронавируса

2020-04-10 09:43 702
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

После прогулки по Киеву Алиев жалуется на здоровье, сдал тест на COVID-19 2020-04-10 11:40 123
Когда в Украине могут отменить карантин - Аваков назвал новые сроки и подробности 2020-04-10 10:39 207
видео Зеленский поручил проверить аптеки страны на наличие защитных масок 2020-04-10 10:12 183
Найдено лекарство, которое способно блокировать клетки коронавируса 2020-04-10 09:43 702

Лента

12:42 В каких случаях больных тестируют наиболее надежным методом ПЦР
12:11 Из-за COVID-19 в Украине перекрыли город - въезд и на выезд запрещен
11:40 После прогулки по Киеву Алиев жалуется на здоровье, сдал тест на COVID-19
11:15 Официальный и реальный курсы валют в Украине - почем доллар и евро
10:39 Когда в Украине могут отменить карантин - Аваков назвал новые сроки и подробности
видео 10:12 Зеленский поручил проверить аптеки страны на наличие защитных масок
09:43 Найдено лекарство, которое способно блокировать клетки коронавируса
09:10 Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет страны, измененный из-за карантина
08:33 Как и чем в Украине спасают заболевших коронавирусом нового типа
22:00 «Страшно за Украину»: украинский врач рассказал об увиденном в Италии