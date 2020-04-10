Коронавирус Число заболевших в Украине выросло до 2 203 - самые опасные регионы

2020-04-10 14:15 237

В Украине количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 2203 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 10 апреля в Украине за сутки обнаружили 311 новых случаев заражения. Из всех зафиксированных случаев коронавируса в Украине 69 случаев являются летальными, 61 пациент выздоровел.

Официальные данныек по заражению коронавирусом:

Винницкая область — 119 случаев;

Волынская область — 41 случай;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 56 случаев;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 254 случая;

Кировоградская область — 82 случая;

г. Киев — 348 случаев;

Киевская область — 140 случаев;

Львовская область — 82 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 46 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 85 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 196 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 27 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 366 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

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