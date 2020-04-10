Число заболевших в Украине выросло до 2 203 - самые опасные регионы
2020-04-10 14:15 237
В Украине количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 2203 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По состоянию на 10 апреля в Украине за сутки обнаружили 311 новых случаев заражения. Из всех зафиксированных случаев коронавируса в Украине 69 случаев являются летальными, 61 пациент выздоровел.
Официальные данныек по заражению коронавирусом:
- Винницкая область — 119 случаев;
- Волынская область — 41 случай;
- Днепропетровская область — 52 случая;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 41 случай;
- Закарпатская область — 56 случаев;
- Запорожская область — 54 случая;
- Ивано-Франковская область — 254 случая;
- Кировоградская область — 82 случая;
- г. Киев — 348 случаев;
- Киевская область — 140 случаев;
- Львовская область — 82 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 0 случаев;
- Одесская область — 46 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 85 случаев;
- Сумская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 196 случаев;
- Харьковская область — 6 случаев;
- Херсонская область — 27 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 366 случаев;
- Черкасская область — 86 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
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