Коронавирус Число заболевших в Украине выросло до 2 203 - самые опасные регионы

2020-04-10 14:15 237
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В Украине количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 2203 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 10 апреля в Украине за сутки обнаружили 311 новых случаев заражения. Из всех зафиксированных случаев коронавируса в Украине 69 случаев являются летальными, 61 пациент выздоровел.

Официальные данныек по заражению коронавирусом:

  • Винницкая область — 119 случаев;
  • Волынская область — 41 случай;
  • Днепропетровская область — 52 случая;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 41 случай;
  • Закарпатская область — 56 случаев;
  • Запорожская область — 54 случая;
  • Ивано-Франковская область — 254 случая;
  • Кировоградская область — 82 случая;
  • г. Киев — 348 случаев;
  • Киевская область — 140 случаев;
  • Львовская область — 82 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 46 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 85 случаев;
  • Сумская область — 63 случая;
  • Тернопольская область — 196 случаев;
  • Харьковская область — 6 случаев;
  • Херсонская область — 27 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черновицкая область — 366 случаев;
  • Черкасская область — 86 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

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