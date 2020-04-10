Коронавирус В ЕС уже готова стратегия выхода из карантина - основные шаги и условия

2020-04-10 17:35 183

Стратегию постепенного выхода из карантина для стран Евросоюза разработала Европейская Комиссия в Брюсселе.

По данным Dw, европейские чиновники не сомневаются, что ослабление ограничений может привести к росту заражений коронавирусом. Потому в Еврокомиссии считают, что для выхода из карантина должны быть выполнены два условия: значительное замедление темпов распространения коронавируса, а также достаточное количество больничных коек и мест в отделениях интенсивной терапии.

Страны-члены ЕС имеют право самостоятельно определять сроки выхода из карантина, но этот процесс должен быть поэтапным, с достаточным промежутком времени, например, в один месяц.

Ограничительные меры должны ослабляться вначале на местном уровне.

Работа предприятий. Не стоит позволять всем работникам возвращаться на работу одновременно. Целесообразно возобновить работу приоритетных областей экономики, по точечному принципу, и с возможностью дистанционной дальнейшей работы.

Собрания людей. Вначале стоит разрешить людям собираться небольшими группами, с соблюдением дистанции. Это правило вначале будет касаться магазинов и школ, а уже потом ресторанов, баров и других заведений общественного питания.

Транспорт. Использование частных автомобилей нужно вновь разрешить как можно скорее. Ограничения работы общественного транспорта также снимать постепенно.

Границы. Внутриевропейский пограничный контроль должен отменяться поэтапно.

Обнародование стратегии выхода из карантина в Брюсселе перенесли на период после Пасхи, во избежание преждевременной дискуссии о прекращении введенных ограничений.

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