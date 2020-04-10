Коронавирус В Украине начали массово тестировать на COVID-19 - кого проверяют в первую очередь

2020-04-10 18:41 141
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За минувшие сутки в Украине было рассмотрено 862 подозрения на коронавирусную болезнь и методом ПЦР-тестирование рассмотрено 2929 образцов больных с острыми респираторными заболеваниями.

Как сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, начали тестировать методом ПЦР все случаи пневмонии, всех контактных лиц больных COVID-19 и всех людей, которые вернулись из-за границы до появления симптомов болезни.

За день с коронавирусом были госпитализированы 75 человек, 5 из них в критическом состоянии.

В учреждениях здравоохранения сейчас с COVID-19 находится 923 человека (из них 42 ребенка). На аппарате искусственной вентиляции легких - 43 человека.

За сутки выписаны 16 человек (из них 3 детей и 1 медицинский работник), умерло 12 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев с COVID-19 за сутки зарегистрировано в Черновицкой области (64), Киеве (48), Ивано-Франковской области (36). Всего - 311.

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