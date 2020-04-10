Коронавирус Почему сегодня в Украине так мало выздоровевших от коронавируса

2020-04-10 21:36 123

Только два проведенных подряд ПЦР-тестирования на коронавирус могут свидетельствовать об отсутствии у человека инфекции, поэтому в Украине пока так мало случаев выздоровления, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Кому было лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной болезни, переходят в стадию выздоровления только после того, как два подряд через сутки проведут ПЦР-тесты, которые покажут отрицательный результат", - сказал он.

Медик сообщил также, что за прошедшие сутки провели около 2500 исследований. Их число увеличилось после того, как Минздрав изменил алгоритм тестирования и запретил медикам отказывать в тестировании.

Напомним, в Украине есть два вида тестов на коронавирус. Более эффективные ПЦР-тесты и экспресс-тесты. Последние могут появится в аптеках.

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