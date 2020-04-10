Коронавирус Вакцина от коронавируса может быть готова в течение нескольких недель - заявление Израиля

2020-04-11 00:07 141
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. О прорыве заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Над вакциной работают в исследовательском институте MIGAL, расположенном в городе Кирьят-Шмона. Министр заверил, что уникальная и универсальная вакцина полностью изменит ситуацию в мире.

"Поздравляю исследовательский институт MIGAL с этим захватывающим прорывом. Я уверен, мы быстро продвинемся дальше. И это будет нашим ответом на серьезную глобальную угрозу COVID-19", - сказал Акунис.

В статье издания говорится, что институт на протяжении четырех лет разрабатывал вакцину от коронавируса другого типа, распространенного среди кур. Она уже успешно используется на рынке. Фундаментальные наработки в этой области позволили ученым серьезно продвинуться с вакциной для COVID-19.

Руководитель исследовательской группы доктор Чен Кац назвал такое совпадение безусловной удачей и выразил надежду, что через несколько недель вакцина против коронавируса будет готова.

Доклинические исследования уже показывают успешность вакцины - высокий уровень выработки антител против COVID-19.

Правда, в случае завершения работы над вакциной в срок наступит сложный период клинических испытаний, который может растянуться на долгие месяцы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, как не заражиться и чем лечат COVID-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ

2020-04-11 00:20 81

Более 330 украинских медиков заболели коронавирусом

2020-04-11 00:03 147

В ЕС уже готова стратегия выхода из карантина - основные шаги и условия

2020-04-10 17:35 321

Число заболевших в Украине выросло до 2 203 - самые опасные регионы

2020-04-10 14:15 489

Еще новости в разделе "Коронавирус"

На Сумщине девочка заразилась COVID-19 во время прогулки на детской площадке

2020-04-11 00:25 78

Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ

2020-04-11 00:20 81

Когда пенсионеры получат обещанные 1000 гривен: названа дата

2020-04-11 00:15 84

Вакцина от коронавируса может быть готова в течение нескольких недель - заявление Израиля

2020-04-11 00:07 141
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

На Сумщине девочка заразилась COVID-19 во время прогулки на детской площадке 2020-04-11 00:25 78
Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ 2020-04-11 00:20 81
Когда пенсионеры получат обещанные 1000 гривен: названа дата 2020-04-11 00:15 84
Вакцина от коронавируса может быть готова в течение нескольких недель - заявление Израиля 2020-04-11 00:07 141

Лента

00:25 На Сумщине девочка заразилась COVID-19 во время прогулки на детской площадке
00:20 Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ
00:15 Когда пенсионеры получат обещанные 1000 гривен: названа дата
00:09 Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной
00:07 Вакцина от коронавируса может быть готова в течение нескольких недель - заявление Израиля
00:06 Когда украинцы выйдут на работу: премьер-министр назвал примерную дату
00:05 В Британии за сутки скончалась почти тысяча человек от Covid-19
00:03 Более 330 украинских медиков заболели коронавирусом
00:01 Число жертв пандемии в мире превысило 100 тысяч
видео 22:12 Что вылетает из черной дыры - ученые доказали смелую гипотезу Эйнштейна