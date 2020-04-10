Коронавирус Вакцина от коронавируса может быть готова в течение нескольких недель - заявление Израиля

2020-04-11 00:07 141

Израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. О прорыве заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Над вакциной работают в исследовательском институте MIGAL, расположенном в городе Кирьят-Шмона. Министр заверил, что уникальная и универсальная вакцина полностью изменит ситуацию в мире.

"Поздравляю исследовательский институт MIGAL с этим захватывающим прорывом. Я уверен, мы быстро продвинемся дальше. И это будет нашим ответом на серьезную глобальную угрозу COVID-19", - сказал Акунис.

В статье издания говорится, что институт на протяжении четырех лет разрабатывал вакцину от коронавируса другого типа, распространенного среди кур. Она уже успешно используется на рынке. Фундаментальные наработки в этой области позволили ученым серьезно продвинуться с вакциной для COVID-19.

Руководитель исследовательской группы доктор Чен Кац назвал такое совпадение безусловной удачей и выразил надежду, что через несколько недель вакцина против коронавируса будет готова.

Доклинические исследования уже показывают успешность вакцины - высокий уровень выработки антител против COVID-19.

Правда, в случае завершения работы над вакциной в срок наступит сложный период клинических испытаний, который может растянуться на долгие месяцы.

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