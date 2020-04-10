Украина Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной

2020-04-11 00:09 96

В Чернобыльской зоне еще 4 апреля вспыхнул сильный лесной пожар, который не могут потушить до сих пор. Огонь уничтожил много растительности в заповеднике рядом с атомной электростанцией, а дым от пожарищ застилает небо вокруг зоны отчуждения.

Фотографии огромных клубов дыма опубликовал в своем Facebook руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Снимки были сделаны 8 апреля, в среду.

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