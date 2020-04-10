Украина Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной

2020-04-11 00:09 96
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Чернобыльской зоне еще 4 апреля вспыхнул сильный лесной пожар, который не могут потушить до сих пор. Огонь уничтожил много растительности в заповеднике рядом с атомной электростанцией, а дым от пожарищ застилает небо вокруг зоны отчуждения.

Фотографии огромных клубов дыма опубликовал в своем Facebook руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Снимки были сделаны 8 апреля, в среду.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым о главных событиях в Украине

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Певицу Надежду Бабкину с коронавирусом ввели в искусственную кому. Ее мог заразить бойфренд подруги

2020-04-07 21:30 2037

Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина

2020-04-05 15:00 33975

Могут заболеть тысячи: появились шокирующие данные по коронавирусу в Тернопольской области

2020-03-26 20:00 2382

Назначен новый глава Минобразования в Украине: биография и фото

2020-03-25 19:30 4626

Еще новости в разделе "Украина"

Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной

2020-04-11 00:09 96

В Украине введут единый электронный билет для всего транспорта

2020-04-10 15:34 1419

В каких случаях больных тестируют наиболее надежным методом ПЦР

2020-04-10 12:42 342

Из-за COVID-19 в Украине перекрыли город - въезд и на выезд запрещен

2020-04-10 12:11 438
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной 2020-04-11 00:09 96
В Украине введут единый электронный билет для всего транспорта 2020-04-10 15:34 1419
В каких случаях больных тестируют наиболее надежным методом ПЦР 2020-04-10 12:42 342
Из-за COVID-19 в Украине перекрыли город - въезд и на выезд запрещен 2020-04-10 12:11 438

Лента

00:25 На Сумщине девочка заразилась COVID-19 во время прогулки на детской площадке
00:20 Распространение коронавируса замедлилось в четырех странах Европы - ВОЗ
00:15 Когда пенсионеры получат обещанные 1000 гривен: названа дата
00:09 Появились фото огромных клубов дыма над Чернобыльской зоной
00:07 Вакцина от коронавируса может быть готова в течение нескольких недель - заявление Израиля
00:06 Когда украинцы выйдут на работу: премьер-министр назвал примерную дату
00:05 В Британии за сутки скончалась почти тысяча человек от Covid-19
00:03 Более 330 украинских медиков заболели коронавирусом
00:01 Число жертв пандемии в мире превысило 100 тысяч
видео 22:12 Что вылетает из черной дыры - ученые доказали смелую гипотезу Эйнштейна