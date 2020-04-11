Коронавирус За сутки в Украине 308 новых случаев коронавируса. Количество выздоровевших превысило количество смертей

2020-04-11 11:00 129
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По состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев инфицирования.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 151 случай;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 55 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 60 случаев;
  • Запорожская область — 64 случая;
  • Ивано-Франковская область — 274 случая;
  • Кировоградская область — 106 случаев;
  • г. Киев — 396 случаев;
  • Киевская область — 149 случаев;
  • Львовская область — 96 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 51 случай;
  • Полтавская область — 24 случая;
  • Ровенская область — 103 случая;
  • Сумская область — 69 случаев;
  • Тернопольская область — 208 случаев;
  • Харьковская область — 8 случаев;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черновицкая область — 409 случаев;
  • Черкасская область — 93 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

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