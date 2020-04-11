Коронавирус За сутки в Украине 308 новых случаев коронавируса. Количество выздоровевших превысило количество смертей

2020-04-11 11:00 129

По состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев инфицирования.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 151 случай;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 55 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 60 случаев;

Запорожская область — 64 случая;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Кировоградская область — 106 случаев;

г. Киев — 396 случаев;

Киевская область — 149 случаев;

Львовская область — 96 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 51 случай;

Полтавская область — 24 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 208 случаев;

Харьковская область — 8 случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

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