Коронавирус Коронавирус успел мутировать в три разных штамма, – ученые

2020-04-12 00:06 312
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Ученые считают, что коронавирус постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных частях мира

Ученые из Кембриджа проанализировали около тысячи вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также то, что существует три его разных штамма, сообщает Daily Mail.

Анализ штаммов показал, что тип "А" – первоначальный вирус, который попал к людям предположительно от летучих мышей – не был самым распространенным в Китае.

Результаты исследования показали, что тип "A" был наиболее распространенным в Австралии и США. Две трети американских образцов были типа "А", но инфицированные пациенты в основном были с западного побережья, а не из Нью-Йорка.

Доктор Питер Форстер и его команда обнаружили, что в Великобритании чаще попадался штамм коронавируса типа "B". В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также доминировал тип "B".

Другой штамм – тип "C" – произошел от типа "B" и попал в Италию через Сингапур.

При этом все случаи в США, связанные с круизными судами, имели штаммы типа В. Ученые не смогли узнать, на каких именно кораблях те заразились вирусом, но на лайнере Diamond Princess, которая в течение нескольких недель находилась на карантине у берегов Японии, зафиксировали более 700 заражений коронавирусом.

Данные показали, что первые два случая заражения в Англии, которые были зафиксированы у студента Йоркского университета и его матери, были типа "А", что свидетельствует о том, что они заразились в Китае. У других образцов из Англии, Шотландии или Уэльса не было вируса типа "A", при этом почти 30 из 40 образцов были типа "B". Другие случаи, зарегистрированные по всей Британии, были типа "C".

Анализ данных показывает, что оригинальный штамм вируса мог распространяться в Китае еще в сентябре. Доктор Форстер сказал, что штамм типа "B" существовал еще в декабре, как показал их анализ. Это означает, что вирус уже мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

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