COVID будет атаковать Украину циклически - Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко предполагает, что коронавирусная инфекция будет атаковать страну циклически.
Коронавирус в Украине станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, о чем сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью lb.ua.
Главный санврач не уверен, что после окончания карантина начнется вторая волна коронавируса, но до октября все страны уже будут "подготовлены совсем иначе".
"Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - отметил он.
Также Ляшко отметил, что медики и ученые будут наблюдать за мутациями COVID-19.
"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - подчеркнул санврач.
Напомним, накануне Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может прийтись на 17 апреля.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, как не заражиться и чем лечат COVID-19