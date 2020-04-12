Коронавирус Коронавирус может распространяться на четыре метра от заболевшего - исследование

2020-04-12 15:30 78

Китайские ученые обнаружили аэрозоль с коронавирусом в пробах, взятых на расстоянии до четырех метров от заразившихся

Коронавирус может распространяться на расстояние до четырех метров от зараженного человека. Об этом говорится в исследовании команды ученых из Академии военных медицинских наук Пекина, опубликованном в журнале Центров контроля заболеваний США, сообщает The Express.

Ученые исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими COVID-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Они обнаружили аэрозоль с вирусом на расстоянии до четырех метров от заболевших. Ученые подчеркивают, что на таком расстоянии коронавирус не во всех случаях сохранял способность к заражению.

Также было обнаружено, что вирус содержался в половине образцов с подошв обуви персонала больницы. Ученые предполагают, что обувь медиков может быть одним из переносчиков болезни.

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