Под Винницей зафиксировано массовое заражение медиков COVID-19

В Винницкой области за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников.
Как передает Калиновская райгосадминистрация, в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 зараженных - медиков.
"Большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", - уточнили в администрации.
Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.
Напомним, что в Винницкой области зарегистрированы всего 174 случая инфицирования, 8 пациентов выздоровели.
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