Коронавирус Под Винницей зафиксировано массовое заражение медиков COVID-19

2020-04-13 08:39 267

В Винницкой области за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников.

Как передает Калиновская райгосадминистрация, в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 зараженных - медиков.

"Большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", - уточнили в администрации.

Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.

Напомним, что в Винницкой области зарегистрированы всего 174 случая инфицирования, 8 пациентов выздоровели.

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