Коронавирус COVID-19 в Украине: МОЗ обнародовал жуткие данные по заболеваемости

2020-04-14 08:12 2367
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало динамику распространения коронавируса по областям. 

Так, наиболее стремительно COVID-19 распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, Киеве (416) и Ивано-Франковской области (291).

Как отметили в Минздраве, эти регионы являются лидерами по количеству зараженных коронавирусом с самого начала эпидемии.

Наименьшее число случаев COVID-19 в Николаевской (два), Луганской (три) и Черниговской (девять) областях. Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.

При этом, по последним данным Николаевской ОГА, за сутки в области выявили два новых случая коронавируса, в результате чего общее число зараженных в регионе достигло четырех.

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