Коронавирус Украинцев призвали провести Пасху дома - богослужения будут транслировать онлайн

2020-04-13 09:12 216

В Киевской области районная власть призвала во время пасхальных праздников оставаться дома и смотреть пасхальную службу в онлайн-режиме.

Как в сообщении Киево-Святошинского райсовета, по итогам совещания руководства района с представителями религиозных конфессий обсуждены меры безопасности во время празднования Пасхи в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Среди обсуждаемых норм безопасности для верующих – продление времени посещения храмов для участия в пасхальной службе большим количеством людей; осуществление освящения пасхальных корзинок, при возможности, на открытой территории; соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты прихожанами.

Доступ в храмы будут открыт для всех желающих, однако правоохранители будут следить за порядком и соблюдением карантина

"Во время сложной эпидемиологической ситуации как в стране, так и в киевском регионе, в частности Киево-Святошинском районе, важно соблюсти все возможные меры безопасности относительно здоровья жителей. При этом важно, чтобы верующие могли реализовывать свои религиозные потребности. Надеемся, что большинство сознательных верующих отдадут предпочтение онлайн-просмотру пасхального богослужения. Однако, понимая, что будут желающие посетить храм лично, призываем придерживаться всех противоэпидемических рекомендаций – не находиться в больших скоплениях людей, держать рекомендованную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты. А лучше – все же предпочесть дистанционный просмотр богослужения", - отметил председатель Киево-Святошинской районного совета Дмитрий Гусятинский.

Напомним, на территории Киево-Святошинского района уже подтверждено 43 случая COVID-19, из них 3 ребенка, в 12-ти населенных пунктах района.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как безопасно праздновать Пасху