Коронавирус Черновцы, Киев, Ивано-Франковск, Тернополь - самые зараженные регионы страны

2020-04-13 13:16 294

В Украине количество инфицированных коронавирусом увеличилась до 2777. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки количество заболевших в Украине увеличилось на 266. Кроме того, зафиксировали 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели.

Сколько зафиксировано случаев заражения COVID-19 в регионах:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

г. Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случая;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

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