Коронавирус Черновцы, Киев, Ивано-Франковск, Тернополь - самые зараженные регионы страны

2020-04-13 13:16 294
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине количество инфицированных коронавирусом увеличилась до 2777. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки количество заболевших в Украине увеличилось на 266. Кроме того, зафиксировали 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели.

Сколько зафиксировано случаев заражения COVID-19 в регионах:

  • Винницкая область — 174 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 58 случаев; 
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 82 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Ивано-Франковская область — 291 случай;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • г. Киев — 416 случаев;
  • Киевская область — 159 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев; 
  • Луганская область — 3 случаи;
  • Николаевская область — 2 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 119 случаев;
  • Сумская область — 73 случая;
  • Тернопольская область — 243 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 432 случая;
  • Черкасская область — 99 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым о событиях в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу

2020-04-13 18:00 69

Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла

2020-04-13 17:30 99

Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься

2020-04-13 17:00 189

Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник

2020-04-13 15:12 180

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу

2020-04-13 18:00 69

Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла

2020-04-13 17:30 99

Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься

2020-04-13 17:00 189

Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник

2020-04-13 15:12 180
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу 2020-04-13 18:00 69
Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла 2020-04-13 17:30 99
Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься 2020-04-13 17:00 189
Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник 2020-04-13 15:12 180

Лента

18:00 Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу
17:30 Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла
17:00 Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься
16:30 Рада разблокировала подписание закона о земле
видео 15:44 Лучшие футуристические фильмы о том, каким будет наше будущее
15:12 Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник
14:46 Украинским ученым пообещали миллион долларов за вакцину от коронавируса
14:13 Под Киевом зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом - цифры по районам
13:45 Кличко закрыл Киево-Печерскую Лавру на карантин - много зараженных
13:16 Черновцы, Киев, Ивано-Франковск, Тернополь - самые зараженные регионы страны