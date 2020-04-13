Коронавирус Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник

2020-04-13 15:12 183
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Из 3102 зафиксированных в Украине случаев коронавируса 530 - медработники. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

При этом только за последние сутки COVID-19 выявлен у 85 медработников, семь из них госпитализированы. За минувшие сутки 4 медика выздоровели.

Также он рассказал о решении проблемы с закупками средств защиты для медперсонала через госпредприятие Медицинские закупки. Проблема решена, заверил Степанов.

"Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключен договор на закупку 90 000 костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться", - сказал министр.

Кроме того, медработникам за март выплатят зарплату в размере 300%. Этот вопрос урегулирует Кабмин на заседании 15 апреля, заверил Степанов.

"За счет какого источника? Этот источник - медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы. Поэтому хочу успокоить наших медработников, что этот вопрос урегулирован", - добавил министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу

2020-04-13 18:00 69

Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла

2020-04-13 17:30 99

Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься

2020-04-13 17:00 189

Украинским ученым пообещали миллион долларов за вакцину от коронавируса

2020-04-13 14:46 213

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу

2020-04-13 18:00 69

Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла

2020-04-13 17:30 99

Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься

2020-04-13 17:00 189

Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник

2020-04-13 15:12 183
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу 2020-04-13 18:00 69
Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла 2020-04-13 17:30 99
Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься 2020-04-13 17:00 189
Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник 2020-04-13 15:12 183

Лента

18:00 Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу
17:30 Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла
17:00 Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься
16:30 Рада разблокировала подписание закона о земле
видео 15:44 Лучшие футуристические фильмы о том, каким будет наше будущее
15:12 Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник
14:46 Украинским ученым пообещали миллион долларов за вакцину от коронавируса
14:13 Под Киевом зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом - цифры по районам
13:45 Кличко закрыл Киево-Печерскую Лавру на карантин - много зараженных
13:16 Черновцы, Киев, Ивано-Франковск, Тернополь - самые зараженные регионы страны