Коронавирус Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине - медработник

2020-04-13 15:12 183

Из 3102 зафиксированных в Украине случаев коронавируса 530 - медработники. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

При этом только за последние сутки COVID-19 выявлен у 85 медработников, семь из них госпитализированы. За минувшие сутки 4 медика выздоровели.

Также он рассказал о решении проблемы с закупками средств защиты для медперсонала через госпредприятие Медицинские закупки. Проблема решена, заверил Степанов.

"Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключен договор на закупку 90 000 костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться", - сказал министр.

Кроме того, медработникам за март выплатят зарплату в размере 300%. Этот вопрос урегулирует Кабмин на заседании 15 апреля, заверил Степанов.

"За счет какого источника? Этот источник - медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы. Поэтому хочу успокоить наших медработников, что этот вопрос урегулирован", - добавил министр.

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