Коронавирус Препарат от Covid-19 будут продавать в аптеках Украины по электронным рецептам

2020-04-14 14:12 150

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил, что препарат плаквенил, который помогает при лечении Covid-19, будет введен в перечень лекарственных средств программы "Доступные лекарства".

"После того как в мире было объявлено, что он (плаквенил) способен помогать при заболевании коронавирусной болезнью, он просто исчез из аптек. Мы нашли решение, он будет введен в перечень лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" для того, чтобы с помощью электронного рецепта его можно было приобрести в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарственного средства", - сказал главный медик страны.

На ближайшем заседании Кабмина в среду (15 апреля) будет урегулирован вопрос по группе больных ревматоидным заболеванием "Красная волчанка", которые лечились лекарственным препаратом плаквенил.

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