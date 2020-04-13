Коронавирус Под Киевом зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом - цифры по районам

2020-04-13 14:13 300
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В Киевской областной за сутки выявили рекордные 57 случаев заражения коронавирусом, сообщили в КГГА в понедельник, 13 апреля.

Новые случаи выявлены:

  • 8 – в Обуховском райне (всего 43 случая);
  • 22 – в Киево-Святошинском районе (всего 70 случаев);
  • первый случай в Барышевском районе;
  • 1 – в Бориспольском районе (всего 3 случая);
  • 1 – в Броварском районе (всего 6 случаев);
  • 3 – в Бородянском районе;
  • первый случай в Иванковском районе;
  • 1 – в Макаровском районе (всего 3 случая);
  • 2 – в Переяслав-Хмельницком районе (всего 3 случая);
  • 4 – в Ставищенском районе (всего 6 случаев);
  • 2 – в Борисполе (всего 11 случаев);
  • 1 – в Василькове (всего 2 случая);
  • 1 – в Вышгороде (всего 6 случаев);
  • 4 – в Броварах (всего 10 случаев);
  • 3 – в Ирпене (всего 12 случаев);
  • 1 – в Кагарлыке (всего 2 случая);
  • 1 – в Ракитном.

Всего в области на данный момент 216 человек инфицированы коронавирусом. Из них на стационарном лечении – 62 человека, на амбулаторном – 154 человека. Из них дети – 13 (у двоих коронавирус подтвердился за минувшие сутки).

За сутки выздоровел один человек, также зарегистрирована еще одна смерть. Всего в области от коронавируса умерли уже шесть человек, выздоровели - 10. Подозрение на заражение имеют 684 человека. Установлено медицинское наблюдение за 1797 контактными лицами.

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