Под Киевом зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом - цифры по районам
2020-04-13 14:13 300
В Киевской областной за сутки выявили рекордные 57 случаев заражения коронавирусом, сообщили в КГГА в понедельник, 13 апреля.
Новые случаи выявлены:
- 8 – в Обуховском райне (всего 43 случая);
- 22 – в Киево-Святошинском районе (всего 70 случаев);
- первый случай в Барышевском районе;
- 1 – в Бориспольском районе (всего 3 случая);
- 1 – в Броварском районе (всего 6 случаев);
- 3 – в Бородянском районе;
- первый случай в Иванковском районе;
- 1 – в Макаровском районе (всего 3 случая);
- 2 – в Переяслав-Хмельницком районе (всего 3 случая);
- 4 – в Ставищенском районе (всего 6 случаев);
- 2 – в Борисполе (всего 11 случаев);
- 1 – в Василькове (всего 2 случая);
- 1 – в Вышгороде (всего 6 случаев);
- 4 – в Броварах (всего 10 случаев);
- 3 – в Ирпене (всего 12 случаев);
- 1 – в Кагарлыке (всего 2 случая);
- 1 – в Ракитном.
Всего в области на данный момент 216 человек инфицированы коронавирусом. Из них на стационарном лечении – 62 человека, на амбулаторном – 154 человека. Из них дети – 13 (у двоих коронавирус подтвердился за минувшие сутки).
За сутки выздоровел один человек, также зарегистрирована еще одна смерть. Всего в области от коронавируса умерли уже шесть человек, выздоровели - 10. Подозрение на заражение имеют 684 человека. Установлено медицинское наблюдение за 1797 контактными лицами.
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