Коронавирус Лукашенко заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умер, но призвал всех напрячься

2020-04-13 17:00 192
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний.

Прямая речь: "Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были.

Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус".

Детали: По словам Лукашенко, коронавирус - "это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни", поэтому, президент Беларуси утверждает, что "чисто от коронавируса ни один человек не умер".

При этом он заявил, что если бы система здравоохранения не боролась за каждого больного, смертей было бы больше.

В то же время Лукашенко заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в республике до Пасхи останется на нынешнем уровне, то это будет означать победу над пандемией.

По его словам, в республике "нет лавинообразного нарастания болезней, и это благодаря врачам и людям", но в неделю до Пасхи надо напрячься.

Президент Беларуси похвалил граждан за то, что они самостоятельно решили меньше выходить на улицы, добавив, что человек своей жизнью распоряжается сам.

Напомним: По информации беларусского Минздрава, по состоянию на 13 апреля в стране умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2919 человек.

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