Коронавирус Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу

2020-04-13 18:00 72

В Испании сохраняется тенденция к снижению количества смертей от коронавируса.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Испании.

За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 517 испанцев. Это все еще большая цифра, однако она меньше, чем фиксировалось несколько дней назад.

В связи с этим на текущей неделе власти планируют несколько ослабить карантинные меры, чтобы большее число людей могло вернуться на работу.

По данным сайта worldometers, который отслеживает ситуацию с коронавирусом, с начала эпидемии в Испании подтверждено 16 9496 случаев болезни. От осложнений COVID-19 умерло 17 489 пациентов.

На данный момент Испания находится на втором месте по количеству заболевших коронавирусом среди всех стран мира. На первом месте - США, на третьем - Италия.

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