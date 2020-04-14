Коронавирус В Минздраве предупредили о мощном всплеске COVID-19 из-за Пасхи

2020-04-14 09:13 105
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Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей и все вместе пришли к выводу, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений людей.

"Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, а это говорит о том, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что важным показателем в Украине станет 24 апреля, когда пройдет некоторое время после праздника и станет ясно, придерживались ли карантинных мер украинцы.

Медик призвал граждан отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей", - добавил он.

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