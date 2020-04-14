Коронавирус COVID-19 стремительно заражает Украину - самые опасные области и города

2020-04-14 11:14 378
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В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Только за минувшие сутки зафиксировано 270 новых случаев.

"По данным ЦОС, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели", -  сообщает пресс-служба МОЗ.

Статистика заражения COVID-19 в регионах:

  • Винницкая область - 200 случаев;
  • Волынская область - 80 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 112 случаев;
  • Закарпатская область - 99 случаев;
  • Запорожская область - 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая;
  • Кировоградская область - 144 случая;
  • г. Киев - 551 случай;
  • Киевская область - 224 случая;
  • Львовская область - 136 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 26 случаев;
  • Ровенская область - 134 случая;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 280 случаев;
  • Харьковская область - 14 случаев;
  • Херсонская область - 34 случая;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 546 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

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