Коронавирус COVID-19 стремительно заражает Украину - самые опасные области и города

2020-04-14 11:14 378

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Только за минувшие сутки зафиксировано 270 новых случаев.

"По данным ЦОС, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели", - сообщает пресс-служба МОЗ.

Статистика заражения COVID-19 в регионах:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 80 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 89 случаев;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Кировоградская область - 144 случая;

г. Киев - 551 случай;

Киевская область - 224 случая;

Львовская область - 136 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 280 случаев;

Харьковская область - 14 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 546 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

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