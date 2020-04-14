COVID-19 стремительно заражает Украину - самые опасные области и города
2020-04-14 11:14 378
В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Только за минувшие сутки зафиксировано 270 новых случаев.
"По данным ЦОС, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели", - сообщает пресс-служба МОЗ.
Статистика заражения COVID-19 в регионах:
- Винницкая область - 200 случаев;
- Волынская область - 80 случаев;
- Днепропетровская область - 71 случай;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 112 случаев;
- Закарпатская область - 99 случаев;
- Запорожская область - 89 случаев;
- Ивано-Франковская область - 332 случая;
- Кировоградская область - 144 случая;
- г. Киев - 551 случай;
- Киевская область - 224 случая;
- Львовская область - 136 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 5 случаев;
- Одесская область - 69 случаев;
- Полтавская область - 26 случаев;
- Ровенская область - 134 случая;
- Сумская область - 74 случая;
- Тернопольская область - 280 случаев;
- Харьковская область - 14 случаев;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 22 случая;
- Черновицкая область - 546 случаев;
- Черкасская область - 105 случаев;
- Черниговская область - 10 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.
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